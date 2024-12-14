Новые стандарты оказания медицинской помощи в России с 1 января: что тревожит врачей Юлия ЧелкановаНовые стандарты оказания медпомощи, вступающие в силу с 1 января, обещают изменить систему здравоохранения в России.
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