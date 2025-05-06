5 причин посетить фестиваль Saint-Petersburg Craft Event 2025

Вкусно поесть Гостей ждут разнообразный фуд-корт с особым фестивальным меню специально для St.Petersburg Craft Event, а также традиционная корюшка, которую можно будет попробовать в любом виде! Также на фестивале свою продукцию представят 40 пивоварен из разных уголков страны.