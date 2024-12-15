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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • лина любимцева
    Кстати, о Жирновском... Земля ему пухом... У ЛДПР было много офисов  в собственности партии по всей России, практичес...Почему бедный - н...
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Почему бедный - не равно честный?

Почему бедный - не равно честный?

Помните такой плакат из начала 2000-х годов? Жириновский, как к нему ни относись, был хоть и популистом, но очень хорошо знал потенциального избирателя.

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Комментарии
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Александр Хироников
Не понял? К чему это написано? Кто заказал? Странный аффтор. Написано давно и на веки веков: говно есть везде - и у богатых и у бедных. Не надо считать по головам - мы не стадо баранов. Начните тогда честность считать с инфляции. Была индейка 350 р. за 1 кг. По Сахипзадовне - 350 * 107,3% = 375,55. В &quot;гамазине&quot; - 700 р. 700 / 350 = 200%. Видно у неё &quot;двуйка&quot; была за таблицу умножения. А Вы рассуждаете кто честный, кто нет. Богатый - бедный. Система!!!
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3 час.
Нина Комарова
Да, миллионер Жириновский (а может и миллиардер) был за бедных?
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1 час.
лл
лина любимцева
Кстати, о Жирновском... Земля ему пухом... У ЛДПР было много офисов  в собственности партии по всей России, практически  почти в каждом городе. Позже Жириновский (лет 10-15 тому назад) все эти офисы переоформил в собственность на своего сына. ВОТ ТАК!!
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41 мин.

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