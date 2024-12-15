Помните такой плакат из начала 2000-х годов? Жириновский, как к нему ни относись, был хоть и популистом, но очень хорошо знал потенциального избирателя.
Почему бедный - не равно честный?
Комментарии
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Александр Хироников
Не понял? К чему это написано? Кто заказал? Странный аффтор. Написано давно и на веки веков: говно есть везде - и у богатых и у бедных. Не надо считать по головам - мы не стадо баранов. Начните тогда честность считать с инфляции. Была индейка 350 р. за 1 кг. По Сахипзадовне - 350 * 107,3% = 375,55. В "гамазине" - 700 р. 700 / 350 = 200%. Видно у неё "двуйка" была за таблицу умножения. А Вы рассуждаете кто честный, кто нет. Богатый - бедный. Система!!!
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3 час.
Нина Комарова
Да, миллионер Жириновский (а может и миллиардер) был за бедных?
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1 час.
лл
лина любимцева
Кстати, о Жирновском... Земля ему пухом... У ЛДПР было много офисов в собственности партии по всей России, практически почти в каждом городе. Позже Жириновский (лет 10-15 тому назад) все эти офисы переоформил в собственность на своего сына. ВОТ ТАК!!
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41 мин.
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