Почему бедный - не равно честный?

Александр Хироников

Не понял? К чему это написано? Кто заказал? Странный аффтор. Написано давно и на веки веков: говно есть везде - и у богатых и у бедных. Не надо считать по головам - мы не стадо баранов. Начните тогда честность считать с инфляции. Была индейка 350 р. за 1 кг. По Сахипзадовне - 350 * 107,3% = 375,55. В "гамазине" - 700 р. 700 / 350 = 200%. Видно у неё "двуйка" была за таблицу умножения. А Вы рассуждаете кто честный, кто нет. Богатый - бедный. Система!!!