Россияне все меньше экономят на своих питомцах

1 марта в России отмечается День кошек. Аналитики ЮKassa (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании ЮMoney) и аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" изучили рынок зоотоваров и узнали, сколько сегодня стоит содержать такого питомца.
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