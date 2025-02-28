Россияне все меньше экономят на своих питомцах

1 марта в России отмечается День кошек. Аналитики ЮKassa (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании ЮMoney) и аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" изучили рынок зоотоваров и узнали, сколько сегодня стоит содержать такого питомца.