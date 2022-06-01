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Эксперт назвал "бездонный" источник газа, который хочет заполучить ЕС

Эксперт назвал "бездонный" источник газа, который хочет заполучить ЕС

Global Look Press/Виктор Лисицын Руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК ЦСР" Сергей Колобанов заявил, что в условиях проведения антироссийской санкционной политики Евросоюз нацелен на поиск новых источников, и один из них – Африка.

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