Эксперт назвал "бездонный" источник газа, который хочет заполучить ЕС

Global Look Press/Виктор Лисицын Руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК ЦСР" Сергей Колобанов заявил, что в условиях проведения антироссийской санкционной политики Евросоюз нацелен на поиск новых источников, и один из них – Африка.