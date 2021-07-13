Поп-звёзды в избирательных списках

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаПоп-звёзды в избирательных списках Включение поп-звёзд в избирательные списки — старая политическая технология «цивилизованного мира».Вернуться к статье66НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNVS66 SergeiShulepovВсех артистов в ГД и театры закрыть.Boris MaxМало примера - была Украина стала ХОХЛОГОВНОСОССИЯ!!!! подобное хотят сделать из России!ЮФюра федуловПевцов и Вассерман - достойные люди. Всех остальных - по рекомендации NV566 SergeiShulepov.Vladimir KharchenkoЕсли партия зарегистрирована минюстом, то она имеет право участвовать в выборах. Можно поговорить о "хитрости" Кириенко из Администрации Президента, второго лица во внутренней политике РФ, которому поставлена задача - не допустить на выборы экстремистов и проплаченных Госдепом воров (навальнистов). Что касается "артистов", то самый пупер-супер артист (без кавычек) в РФ - это упомянутый в статье Жирик (ВВЖ). Он даже играет на сцене Театра современной пьесы в Москве у режиссера Райхергауза большую роль и аккуратно посещает репетиции, забив член на заседания в Госдуме. Есть "артисты" в КПРФ у Зюганова. Например, Грудинин. Чем не артист? Таких артистов надо еще поискать, и хрен найдешь во всей России. В Госдуме 4 системные партии. Они и останутся там же. Новшества по кадровому составу внесены только в партию Миронова "СР за правду". Туда пришел писатель Прилепин, которого ненавидят либерало-либерасты-педофило-педерасты России и полощут его в грязи при каждой возможности на Эхе Москвы - Ухе Госдепа". Усердствуют при этом на уровне "усраться в штаны", но обхулить Прилепина, т. к. он - государственник, путинец, анти-западник и влиятельная личность на историю страны советского периода и Победы народов СССР в ВОВ. Он-то и будет бороться за Правду во имя будущего. "Эхо-госдеповцы", как истые русофобы, наоборот, утверждают, что ВОВ не было, а была ВМВ, где победили англо-саксонские пиндосы, а Сталин, Жуков и СССР были где-то сбоку. Они ставят на одну полку Сталина и Гитлера. Нью-бандеровец Зеленский брякнул в Польше пол-года назад, что Холокост евреям устроили Сталин и красноармейцы, а Гитлер с поляками спасал евреев от Сталина. "ЭМ и Ухо Госдепа" никак не отреагировало, хотя корчит из себя "политическое СМИ". Все наоборот. По вопросам экономики и мусорозаводов существует Правительство РФ. Экономика стремительно набирает свою мощь и темп. Либерасты-педерасты просто не хотят этого видеть . У них задача - развалить Россию в угоду Госдепа и организовать гражданскую войну на территории России, чего ждут -не-дождутся их "братаны" из бандеровской Украины звери-бандеровцы-убийцы деток Донбасса, о которых на "ЭМ-УГ" ни "гу-гу" не в состоянии сварнякать, потому что по сути своей они являются врагами Крыма и Донбасса, России и российского народа, нео-бандеровцами, нео-власовцами, нео-быковцами-предателями России, нео-зверями капиталистической звериной системы, где волки жрут друг друга.ВВВиктория ВикторияНаталья МашинаНеоценимые кадры для Думы, особенно Зверев)))) Не было бы так смешно, если бы не было так грустноКомментировать
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