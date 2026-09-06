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«Я тоже осталась без жилья!»: как балийская вилла за $127 тысяч обернулась для Гузеевой скандалом и судами

«Я тоже осталась без жилья!»: как балийская вилла за $127 тысяч обернулась для Гузеевой скандалом и судами

Покупка элитного коттеджа на Бали казалась Ларисе Гузеевой идеальной инвестицией. В соцсетях ведущая восторженно делилась кадрами с острова, хвалила застройщика Сергея Домогацкого и показывала документы на дом за 127 тысяч долларов.

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