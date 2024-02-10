Можно ли сейчас ехать в Белгород

Решение о поездке в Белгород: меры предосторожности. Как и в любой другой ситуации, связанной с путешествиями, решение о поездке в Белгород зависит от многих факторов, таких как эпидемиологическая обстановка, наличие ограничений на передвижение и т.
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