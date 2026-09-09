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Экс-футболист Масалитин спрогнозировал, что «Локомотив» закончит сезон в середине таблицы РПЛ

Экс-футболист Масалитин спрогнозировал, что «Локомотив» закончит сезон в середине таблицы РПЛ

Бывший футболист Валерий Масалитин в беседе с Metaratings.ru спрогнозировал итоговое место московского «Локомотива» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

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