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Гордиенко оценил сокращение численности медведей на Камчатке

Гордиенко оценил сокращение численности медведей на Камчатке

Численность медведей на Камчатке могла снизиться примерно на 20% из-за низкого подхода рыбы в 2024 году и вынужденных отстрелов.

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