Почему у диких кошек глаза имеют столько оттенков

Цвет глаз — не случайный признак, а результат эволюционной адаптации к конкретным условиям среды. Каким же он может быть? От чего зависит цвет глаз Фото: LuckyStep/Shutterstock/FOTODOM Эумеланин придает коричнево-черный оттенок, феомеланин — красно-желтый Цвет глаз любого животного определяется содержанием в них двух пигментов меланина: эумеланин придает коричнево-черный оттенок, феомеланин — красно-желтый.