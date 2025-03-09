Почему у диких кошек глаза имеют столько оттенков

Цвет глаз — не случайный признак, а результат эволюционной адаптации к конкретным условиям среды. Каким же он может быть? От чего зависит цвет глаз Фото: LuckyStep/Shutterstock/FOTODOM Эумеланин придает коричнево-черный оттенок, феомеланин — красно-желтый Цвет глаз любого животного определяется содержанием в них двух пигментов меланина: эумеланин придает коричнево-черный оттенок, феомеланин — красно-желтый.
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