Украинцы разработали новую тактику нападения на мирных жителей. Они не просто бьют. Они добивают.Украинцы убивают мирных жителей по "новой схеме".
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