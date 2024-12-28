РФПИ предложит бизнесу продукты для рефинансирования дорогих кредитов

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов предложить бизнесу продукты для рефинансирования кредитов, привлеченных по высоким ставкам, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24».
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