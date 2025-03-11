За прошедшие сутки зарегистрировано 1 ДТП с пострадавшими

В 09-50 в Ивановском районе на 2 километре автомобильной дороги «Курьяново-Новоталицы» 29-летний водитель автомобиля «KAIYI X7» совершил столкновение с осуществляющим разворот с крайней правой полосы автомобилем «Маз» под управлением 43-летнего мужчины.