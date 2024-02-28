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На северо-востоке Москвы построят городскую площадь с уличным коворкингом

На северо-востоке Москвы построят городскую площадь с уличным коворкингом

В районе Ростокина на северо-востоке Москвы построят общественное пространство со светодинамическим арт-объектом и коворкингом под открытым небом, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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