Трехзначное равновесие

К концу прошлого года курс доллара прочно установился выше 100 рублей, а в последние дни подскочил даже до отметки 105 рублей — впрочем, это явление временное, так как банки закупали валюту перед длинными праздниками.
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