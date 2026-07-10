Эксклюзив: интервью с куратором выставки «Свояси.Традиции будущего» Наталией Юстицкой о смысле и миссии проекта

«То, как мы живем сегодня, станет традицией завтра» Наталия Юстицкая, фото: пресс-служба Исторического музея15 мая 2026 года в Выставочном комплексе Исторического музея открылась четвертая ежегодная выставка культурологического проекта СВОЯСИ.
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