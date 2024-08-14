Российской логистике не приходится краснеть за море. CStar Line сокращает фидерные маршруты из РФ ради более выгодных перевозок в Красном море

Находящаяся в Дубае, но ориентированная на российские перевозки компания CStar Line, которая появилась на рынке всего год назад, сокращает большую часть своих фидерных маршрутов на Дальнем Востоке России в пользу приносящих больший доход маршрутов в Красном море.
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