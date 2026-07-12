Москва представила свои ключевые цифровые проекты в Китае

Делегация Департамента информационных технологий Москвы представила столичные цифровые проекты на Глобальной конференции по цифровой экономике (GDEC) в Пекине, а также приняла участие в международной лидерской программе по развитию цифровой экономики.
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