Во Франции представили другой взгляд на жизнь и творчество Франсуа Трюффо

Книга Франсуа Трюффо «Фильмы моей жизни», одного из основоположников французской новой волны, послужила сценарием для документального фильма об ином взгляде на его творчество, 25 октября пишет французский журнал Le Point.
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