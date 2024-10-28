В пятницу в городе высадился областной десант представителей власти, прошли встречи с людьми, а когда стемнело, вспыхнули пожары Небольшой город Коркино в Челябинской области за сутки стал известен всей России.
Взрывоопасная ночь: Коркино заполыхало, полиция ищет тех, кто поджог дома и машину
Комментарии
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Евгений Петров
Толпа, национальный признак-вон и всё уважение к людям от властей
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1 час.
AS
Alexander Solodkov
не зделают ничего ни полицаи, ни местные чинуши. Им сейчас главное чтобы шум утих, а потом все вернется на старые рельсы. Они же ничего не знают кроме собственных интересов.
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1 час.
ИИ
Иван Иванов
Пора вводить расстрельную статью для животных... хватит всякими европейцами пидарасами прикидываться.
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46 мин.
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