Украина не получит от ФРГ оружия на 3 миллиарда евро. Шольц заблокировал инициативу Бербок и Писториуса

Der Spiegel пишет, что канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал предоставление Украине военной помощи на три миллиарда евро, которую продвигали его коллеги по немецкому правительству Анналена Бербок и Борис Писториус.
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