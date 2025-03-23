Пожар в многоквартирном жилом доме вспыхнул в Петрозаводске

Густой дым окутал подъезд дома в СоломенномФото: freepik.com / Ilovehz, пожарная часть №75 Сегодня в 00:44 на пульт дежурного пожарной части №75 по охране Соломенного поступил сигнал о пожаре в двухэтажном многоквартирном доме на улице Логмозерской.
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