Пожар в многоквартирном жилом доме вспыхнул в Петрозаводске

Густой дым окутал подъезд дома в СоломенномФото: freepik.com / Ilovehz, пожарная часть №75 Сегодня в 00:44 на пульт дежурного пожарной части №75 по охране Соломенного поступил сигнал о пожаре в двухэтажном многоквартирном доме на улице Логмозерской.