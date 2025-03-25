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Царьград

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"Большая рокировка - Лаврова заменят на Дмитриева": "Инсайд из Кремля" в два счёта разгадал Пинчук. Что происходит "за кадром"

"Большая рокировка - Лаврова заменят на Дмитриева": "Инсайд из Кремля" в два счёта разгадал Пинчук. Что происходит "за кадром"

Русофобские СМИ пишут, что грядёт "большая рокировка - Лаврова заменят на Дмитриева". Но "инсайд из Кремля" в два счёта разгадал политический обозреватель Царьграда Андрей Пинчук.

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Комментарии
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ЛР
ЛЮБОВЬ РАССОХИНА
ОЧЕВИДНО ПРОИСКИ , &quot; ПЯТОЙ КОЛОННЫ &quot; ! ПОДКАРМЛИВАЕМОЙ ЗАПАДОМ.НАПРАСНО НАДЕЮТСЯ ! РОССИЯ БЫЛА! ЕСТЬ! И БУДЕТ! ЕДИНОЙ И НЕПОБЕДИМОЙ!
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