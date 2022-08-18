Ракова сообщила о продолжении поставок оборудования в медорганизации в плановом объеме

Учреждения в этом году получили 176 аппаратов для высокоточных исследований Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о планах правительства обновить медицинское оборудование в поликлиниках и больницах города.
Учреждения в этом году получили 176 аппаратов для высокоточных исследований Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о планах правительства обновить медицинское оборудование в поликлиниках и больницах города.
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