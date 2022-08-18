Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Север
    В столице за 10 лет создали 182 тыс новых рабочих мест..*************************************** Эти места для чурбань...Собянин: Новая Мо...
  • Север
    Собакин всё врёт - для антуражу цену нагоняет, чтоб раскупали в Нов.Москве, он же имеет сколько с этих продаж, мильяр...Собянин: Новая Мо...
  • Астон Мартин
    не спорю🗿Собянин: Новая Мо...

Ракова сообщила о продолжении поставок оборудования в медорганизации в плановом объеме

Ракова сообщила о продолжении поставок оборудования в медорганизации в плановом объеме

Учреждения в этом году получили 176 аппаратов для высокоточных исследований Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о планах правительства обновить медицинское оборудование в поликлиниках и больницах города.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх