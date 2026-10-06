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Царьград

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SoyMotor: Алонсо заявлен на участие в "Дакар" 2027 года

SoyMotor: Алонсо заявлен на участие в "Дакар" 2027 года

Фернандо Алонсо, двукратный чемпион "Формулы-1", примет участие в ралли-марафоне "Дакар" 2027 года на автомобиле, подготовленном Prodrive.

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