Daily Star: «Манчестер Юнайтед» готов продать Санчо по сниженной цене

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо покинет английский клуб в зимнее трансферное окно. По информации Daily Star, «Манчестер Юнайтед» готов продать англичанина по сниженной цене, чтобы частично компенсировать потери на его переходе.