RT Russia

11 165 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    Ещё хочу добавить, что Запад пожалеет о своём поведении, когда на их мероприятия не будут ходить из-за малого интерес...Журова заявила, ч...
  • Svetlana Kuzmina
    Ежу понятно, что не пустят Россию ни на какие соревнования. Нужно организовывать свои игры со странами, которые хотят...Журова заявила, ч...
  • николай вожаков
    Хорошая возможность нашим соколам войти в историю. Сбить пендосов и что. Да ничего. Вон Алиев извинился, кого то там,...Самолёт-разведчик...

Daily Star: «Манчестер Юнайтед» готов продать Санчо по сниженной цене

Daily Star: «Манчестер Юнайтед» готов продать Санчо по сниженной цене

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо покинет английский клуб в зимнее трансферное окно. По информации Daily Star, «Манчестер Юнайтед» готов продать англичанина по сниженной цене, чтобы частично компенсировать потери на его переходе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх