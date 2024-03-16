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Реванш Александра Емельяненко и Дацика пройдёт на Ural FC 7

Реванш Александра Емельяненко и Дацика пройдёт на Ural FC 7

В 2022-м Дацик за 13 секунд отправил Емельяненко в нокаут.Pr Scr vk.com/uralfighting--> Турнир по смешанным единоборствам Ural FC 7, который возглавит реванш между ветеранами ММА Вячеславом Дациком и Александром Емельяненко, состоится 12 апреля в Москве.

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