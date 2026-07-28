Об идентичности и демографии российского общества: кто будет рожать после «ямы» 90-х?

Пассионарность русского народа, генерация ИИ, Шедеврум, Яндекс Исследования о проблемах рождаемости: глобальный аспект Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и исследовательская компания YouGov в 2025 году провели социальный опрос среди 14 стран мира о проблемах рождаемости.