СМИ сообщили о секретном обсуждении лидерами ХАМАС продолжения войны с Израилем

На прошлой неделе в Турции прошло секретное совещание высшего руководства палестинского исламистского движения ХАМАС, целью встречи было согласование позиций относительно продолжения войны с Израилем — как в секторе Газа, так и на территории Ливана, а также по обмену пленными.
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