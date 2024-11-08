Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

315 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    До того как Трамп поймёт, что России нужны гарантии безопасности на Западе страны, переговоры не принесут ничего прод...Аналитик усомнилс...
  • В С
    Это важно !😅Женщинам в Росгва...
  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...Президент Германи...

Индия сократила импорт нефти из России на 10% из-за рыночной ситуации

Индия сократила импорт нефти из России на 10% из-за рыночной ситуации

В октябре Индия сократила импорт нефти из России на 10%, однако министр нефти и природного газа страны Хардип Сингх Пури заявил, что это решение не имеет стратегического характера и обусловлено рыночной ситуацией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх