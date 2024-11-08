Индия сократила импорт нефти из России на 10% из-за рыночной ситуации

В октябре Индия сократила импорт нефти из России на 10%, однако министр нефти и природного газа страны Хардип Сингх Пури заявил, что это решение не имеет стратегического характера и обусловлено рыночной ситуацией.
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