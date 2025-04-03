"Жидо" и "бандеровщина" - как это совместимо?

Даже иудейская верхушка Хазарского каганата генетически не еврейской, а ТЮРКСКОЙ была! А "черта оседлости", введённая Екатериной II, ПОРАЗИТЕЛЬНО СОВПАДАЕТ с границами земель Великого Княжества Литовского, отошедших нам по разделам Речи Посполитой, получается - евреев туда НЕ ВЫСЕЛЯЛИ - они как жили там, так и продолжали там жить!

Людмила Лиханова

Хотите знать о жЫдах-евреях - читайте их Талмуд. Талмуд это - руководство к действиям по отношению к неевреям т.е. ко всему остальному миру. К сожалению, админы решили запретить выставлять эти выдержки и многое другое в виде фото, но еще есть и высказывание . Напишу словами по тексту слова Менахема Бегина: " Наша раса - это Главенствующая раса.Мы являемся божественными богами на этой планете. Мы отличаемся от низших рас так как они отличаются от насекомых. Фактически по сравнению с нашей расой , другие расы - это звери и животные , и крупный рогатый скот в лучшем случае. Другие расы являются человеческими экскрементами. Наша судьба - это господствовать над низшими расами. Наше земное царство будет управляться нашим лидером в ежовых рукавицах. Массы будут лизать наши ноги и служить нам в качестве рабов. (Менахем Бегин - Премьер-министр Израиля 1966-1983 ). И это - Выдержки из Еврейского музея толерантности.