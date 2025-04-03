Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Жидо" и "бандеровщина" - как это совместимо?

"Жидо" и "бандеровщина" - как это совместимо?

На этого человека эту майку с этими надписями никто насильно не напяливал. Желая, чтобы окружающие чего-то особое поняли о нём, этой символикой человек нагрузил себя сам.

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Комментарии
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Алексей Горшков
Даже иудейская верхушка Хазарского каганата генетически не еврейской, а ТЮРКСКОЙ была! А &quot;черта оседлости&quot;, введённая Екатериной II, ПОРАЗИТЕЛЬНО СОВПАДАЕТ с границами земель Великого Княжества Литовского, отошедших нам по разделам Речи Посполитой, получается - евреев туда НЕ ВЫСЕЛЯЛИ - они как жили там, так и продолжали там жить!
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6 час.
Дмитрий Танцюра
За особые заслуги перед копеечкой , каждый жыдом стать может , но чаще гвардейцы
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5 час.
Людмила Лиханова
Хотите знать о жЫдах-евреях - читайте их Талмуд. Талмуд это - руководство к действиям по отношению к неевреям т.е. ко всему остальному миру. К сожалению, админы решили запретить выставлять эти выдержки и многое другое в виде фото, но еще есть и высказывание . Напишу словами по тексту слова Менахема Бегина: &quot; Наша раса - это Главенствующая раса.Мы являемся божественными богами на этой планете. Мы отличаемся от низших рас так как они отличаются от насекомых. Фактически по сравнению с нашей расой , другие расы - это звери и животные , и крупный рогатый скот в лучшем случае. Другие расы являются человеческими экскрементами.  Наша судьба - это господствовать над низшими расами. Наше земное царство будет управляться нашим лидером в ежовых рукавицах. Массы будут лизать наши ноги и служить нам в качестве рабов. (Менахем Бегин - Премьер-министр Израиля 1966-1983 ). И это - Выдержки из Еврейского музея толерантности.
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4 час.
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