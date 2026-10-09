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Царьград

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Черногория сообщила о задержании блогера Звинчука и супруги

Черногория сообщила о задержании блогера Звинчука и супруги

В Черногории задержан русский блогер Михаил Звинчук, создатель Telegram-канала "Рыбарь", и его супруга Валерия.

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