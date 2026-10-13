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Газета.ру

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В Гонконге украли урну с прахом певицы и актрисы Аниты Муй

В Гонконге украли урну с прахом певицы и актрисы Аниты Муй

В Гонконге похитили урну с прахом легендарной актрисы и певицы Аниты Муй, пишет Mothership.Как отмечается в статье, поклонники заметили кражу 18 июля, когда пришли почтить память иконы поп-культуры, и проинформировали членов семьи артистки и полицию.

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