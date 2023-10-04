Самый мощный подземный ядерный взрыв: события 6 ноября 1971 года на острове Амчитка

Подземный ядерный взрыв невероятной силы произошел 6 ноября 1971 года на небольшом острове Амчитка. Американские военные решили проверить, что будет, если подорвать 5-мегатонную ядерную бомбу на большой глубине.
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