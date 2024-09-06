Салехард выбирает! Глава столицы Ямала Алексей Титовский проголосовал на выборах депутатов в салехардскую городскую Думу

Город на Полярном круге продолжает активно участвовать в выборах депутатов Думы города Салехарда. Вместе с ответственными горожанами сегодня на свой избирательный участок № 1008, расположенный в СОШ №2, пришёл глава столицы Ямала Алексей Титовский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии