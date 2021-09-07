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У Аллы Пугачевой горе. Ушёл из жизни близкий для неё человек

У Аллы Пугачевой горе. Ушёл из жизни близкий для неё человек

СМИ сообщили о смерти Бориса Краснова. Любимый сценограф Аллы Пугачёвой перенёс сильнейший инсульт и в последнее время был прикован к кровати из-за паралича и поражения мозга.

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