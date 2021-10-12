Что не так с российской судебной системой. И как добиться правды обычному человеку

Темы дняПолитикаЧто не так с российской судебной системой. И как добиться правды обычному человеку автор - загадки для мозга Фото из открытых источников Добрый день уважаемые читатели.Вернуться к статье2815НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРегина ТолстоброваВо ч то Россия превратилась с этой гнилой либеральной властью.Александр ИвановАвтор просто передергивает факты, явно жуткий либераст. Буданова осудили при либерастах и за дело!!Раиса ГурьеваА чего же ты отсиживался и навоевали в Чечне?Владислав ВладиславВы там явно не были к Северному Кавказу отношения не имеете.Ольга ЗаварухинаТы то ССУДАРАГА, куда лезешь, пришей сначала ЯЙЦА и повоюй, а потом рассуждай.Андрей СедойВсе верно!Валера ЮшковНу лоху нагнуть господина, точняк не получится.Владислав ВладиславОчередной либеральный высер. Думал серьезный анализ будет и опять облом.SSSasha Sokolovчо ты думад что в инете бывает серьезный анализ?,а зачем он в интернете то?,для старья как ты?....очнись дедуняВладислав ВладиславГолубчик, для начала вам необходимо научиться вежливо общаться, а уж потом лезть в просторы Интернета. Дедуней будете себя сами называть перед зеркалом. Так меня еще никто не называл, внучек "ситцевый". А серьезный анализ - это за ради чего стоит что-то писать.SSSasha Sokolovой еле еле разглядел нечеткое фото там кто то похожий на мужчину стоит,возраст около 37-40 лет,учитывая что на сайте отвечают в 90% случаев люди которым за 65....я и предположил что ты один из них...это первое...Обращение голубчик...это примерно так говорили 100 лет назад в кино....это второе,Третье ты наивен полагая что кто то тут станет анализировать,тут авторы пишут темы для того, чтобы народ пар выпустил....желаешь что то серьезного ...то на другие площадки....так тебе понятно?....авторы никогда не отвечают никому и не читают твои ответы....это тебе для инфы....культурное обращение....это ведь интернет ты меня не видел и не знаешь, и я не знаю твое ли фото...всё можно выдумать и это нельзя проверитьVGVasily Golovдля чего обсуждаем кавказцев за поведение на территории России?BLM- смахивает. Теперь о коррупции.Сколько губернатором арестовали.посадили за эти дела? Суды сработали.Народ возмущен,такой хороший был губернатор. Суд над Будановым открыл ящик Пандоры для ЕСПЧ. Иски от родственников чеченцев- 300 исков,от родственников погибших в Беслане- более 80 исков,Норд Ост- пока не рассматривали.Все они против РФ.Зря спасали,зря восстанавливали.Леопольд Счастливыйсудят не по законам, а почему угодно! по понятиям! за взятки! по настроению! по угодничеству! по звонкам от начальства! атмосфера в суде отвратительная! бесполезно возражать, спорить! тут же нарвешься на штраф за неуважение к суду! высокомерие, чванство, спесь- вот черты российского суда!НАНаталья АндросоваСистема сейчас бездоказательная,никаких доказательств нет,а человек сидит. ФСБ,как всегда,оказывают давлениеВладислав ВладиславОчередной бред пишите ВЫ. Видно, живете в Укропии или Гейропе и поняти не имеете, о чем пишите.VGVasily Golovневиновность преступника доказывает преступник. Полицейский всегда прав.Вот с таким арсеналом на протестный марш. Преступление или Баловство.США ежегодно полиция убивает до 1000 мирных граждан,только 1 полицейский судом был наказан.Не смогли доказать невиновность убитых.Т.е убиты и правильно поступил полицейский.Леонид АсаевПлохо, когда исследование проводит дилетант. В Уголовном кодексе РФ есть статья 82 о том, что беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до 14 лет и являющемуся единственным родителем, кроме лиц, которым назначено наказание в виде ограничения свободы, лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, лишения свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, лишения свободы за преступления, предусмотренные статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4 и 205.5, частями третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 211, статьей 361 настоящего Кодекса, и сопряженные с осуществлением террористической деятельности преступления, предусмотренные статьями 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста. Это насчёт мамы осуждённой, которая совсем ни при чём. А в остальном надо смотреть санкции статей - там большой выбор видов наказаний, разница между нижним и верхним пределами. На наказание влияет прежняя судимость, личность подсудимого, возмещение ущерба, раскаяние и т.д., чего нет ни в одном примере.Елена Верия (Безденежных)LLuidmilaАвтор врёт и не краснеет. Впрочем не он первый, самый известный был Солженицын. У того расстреливали миллионами, у этого сидят миллионы. И, конечно же, все невиновные, ага. А на самом деле. Впервые в текущем году в России число осужденных, подозреваемых и обвиняемых, находящихся в местах лишения свободы, стало меньше 0,5 млн. Об этом сообщается в пресс-релизе ФСИН, опубликованном 13 августа. «Сегодня в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержится 496 791 человек. Речь идет как о гражданах, содержащихся в сизо по подозрению в совершении преступлений, так и об осужденных к наказанию в исправительных колониях». Согласно данным ФСИН число осужденных, которые уже находятся в исправительных учреждениях, – 391 614, в начале 2019 г. этот показатель составлял более 463 000 человек. ---- Так что хватит врать, автор.MMMiner MarkovЕсли смысл не поняла-помолчи...LLuidmilaА что, аргументов против написанного нету?Татьяна БушмелеваНе надо в одну кучу смешивать либерастов и нормальных людей кем бы они не работали.ГАЛИНА АКСЕНОВА (Не имеет значения)Я лично--тоже в незаслуженно обиженных.Обычное гражданское дело--судилась с частной юридической конторой, как бы работавшей от правительства Спб. Юристы остались не тронуты(видимо рука руку моет), а мне ущерб возместить "назначили"-- котловану с водой, на месте будущего строящегося дома. И кто там ( в воде)--главный, который за избежавших суда юристов мне заплатит?? Ответа нет.евгений тимофеев"Пороков строгою ты казнью не исправишь, надзором их убавишь. Но легче во сто раз сыскать хорошую дубину, фрацуску даже гильотину, чем пару беспристрастных глаз". Василий Капнист, русский поэт конца 18, начала 19 века.Vladimir LioubimcevСудьи судят в угоду местным властям, поскольку являются ИХ назначенцами. Не угодят - вылетят с теплых мест. Судей нужно избирать. Только... в России избирай-не-избирай, все равно получишь....БорисВ России нет судей есть акционеры акционерного общества закрытого типа СУД РОССИИ и акционеры все продажные...Вячеслав Дегтяревон обозначил тему.... но пример конечно не совсем ........ а суды как хотят и сколько им отслюнявят такое и вынесут решение, если им только не "ПОСОВЕТУЮТ" с ве...... какое должно быть решение...............Aлексей BoubnovАфтор - ты кто?Комментировать
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