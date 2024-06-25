ЦКБР: ЧП на заводе в Южной Корее осложнит поставки батарей для дронов ВСУ

Пожар на южнокорейском предприятии, которое производит литиевые батареи, используемые для FPV-дронов, приведет к осложнению поставок этой продукции Украине, пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора Центра комплексных беспилотных решений Дмитрия Кузякина.