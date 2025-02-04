Инженер превратил старый 3D-принтер в тату-машинку, которую точно не стоит использовать дома

Ранее на этой неделе ютубер и хакер Эмили Инженер (Emily The Engineer) рассказала, как она успешно превратила 3D-принтер в полноценную татуировочную машинку, которую затем испытала на своем друге Дэне, которому, как сообщается, и пришла в голову вся эта идея [h/t Hackaday].