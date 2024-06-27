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Владислав Радимов: «В «Зените» бешеная конкуренция на каждой позиции. Никому из новичков не гарантировано место в старте»

Владислав Радимов: «В «Зените» бешеная конкуренция на каждой позиции. Никому из новичков не гарантировано место в старте»

В среду «Зенит» представил четырех новичков: вратаря Евгения Латышонка, защитников Сергея Козлова и Юрия Горшкова, а также хавбека Максима Глушенкова.

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