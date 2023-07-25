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    Шо?  Опять где-то рухнуЛ? Чего он на ногах-то не держится??Странный дед!Рухнувшего на сце...

Рухнувшего на сцене Байдена пердупредили об импичменте

Рухнувшего на сцене Байдена пердупредили об импичменте

Рухнувшего на сцене Байдена пердупредили об импичменте AlexCoderРухнувшего на сцене Байдена пердупредили об импичменте AlexCoder Появились подробности расследования Скандалы вокруг деловых сделок членов семьи Джо Байдена могут привести к преждевременному уходу президента США с поста.

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Комментарии
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Марина Стрижкова
Шо?  Опять где-то рухнуЛ? Чего он на ногах-то не держится??Странный дед!
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19 час.
Геннадий Бережнов
Байдена предупредили об импичменте если он не сможет открывать рот!
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19 час.
Секушин Леонид
Читать надо правильно - пердупредили!
Ответить
10 час.

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