Рухнувшего на сцене Байдена пердупредили об импичменте AlexCoderРухнувшего на сцене Байдена пердупредили об импичменте AlexCoder Появились подробности расследования Скандалы вокруг деловых сделок членов семьи Джо Байдена могут привести к преждевременному уходу президента США с поста.
Рухнувшего на сцене Байдена пердупредили об импичменте
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Марина Стрижкова
Шо? Опять где-то рухнуЛ? Чего он на ногах-то не держится??Странный дед!
Ответить
19 час.
Геннадий Бережнов
Байдена предупредили об импичменте если он не сможет открывать рот!
Ответить
19 час.
Секушин Леонид
Читать надо правильно - пердупредили!
Ответить
10 час.
Свежие комментарии