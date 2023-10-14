Steak Lovers
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Steak Lovers

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Минтай в лаваше. Пробуем новый способ сделать потрясающее блюдо из самой простой рыбы

Минтай в лаваше. Пробуем новый способ сделать потрясающее блюдо из самой простой рыбы

Минтай обычно считается более доступным сортом рыбы и часто готовится путем обжаривания. Однако мы решили придать ему новый вкусовой акцент, используя духовку и уникальный метод упаковки: вместо обычной бумаги или фольги, мы обернули рыбу в лаваш.

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