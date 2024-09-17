Полковник Баранец объяснил, зачем увеличивается численность ВС РФ

Увеличение численности Вооруженных Сил Российской Федерации до 1,5 миллиона военнослужащих необходимо для замены личного состава в зоне специальной военной операции, а также для обеспечения готовности к текущим и потенциальным угрозам для страны.
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