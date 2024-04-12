"Башкиравтодор" расчистил дороги после штрафа в 25 тысяч рублей начальнику управления

По требованию прокуратуры судебного участка №3 города Белорецка мировой судья наложил штраф в размере 25 тысяч рублей на 55-летнего Александра Калинина, начальника территориального управления АО “Башкиравтодор”.
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