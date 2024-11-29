Седан Geely Emgrand сменил имя на Belgee S50 в Белоруссии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Компактный седан Geely Emgrand третьего поколения нам уже хорошо знаком: в России он продается с осени 2023 года, причем эти машины поставляют напрямую из Китая.