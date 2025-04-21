В России призвали запретить «монетизацию» преступлений с помощью книг и интервью

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв предложил запретить лицам, совершившим тяжкие преступления, распространять информацию, связанную с ними, путём издания мемуаров, книг, рассказов, ведения блогов, а также с помощью интервью.
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