РБК: "Мясной клей" способствует развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона

Опрошенные РБК эксперты оценили риски для здоровья от "мясного клея" в продуктах."Мясной клей" в продуктах не просто пагубно сказывается на пищеварении, но и способствует развитию болезней Паркинсона и Альцгеймера, пишет РБК со ссылкой на мнение авторитетных экспертов.