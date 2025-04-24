www.globallookpress.com/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre Президент Украины Владимир Зеленский не поехал на переговоры в Лондон, понимая, что его вновь ждет засада американских дипломатов, сообщает The Independent.
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