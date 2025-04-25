Владимир Рогов: О масштабном налёте дронов ЗеРейха

О масштабном налёте дронов ЗеРейхаНад территорией России перехвачены и уничтожены 79 вражеских беспилотников самолётного типа:59 – над территорией Республики Крым,11 – над акваторией Чёрного моря,4 – над Белгородской,по 2 – над Курской и Нижегородской,1 – над Ивановской областью.